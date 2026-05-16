Il difensore della Juventus si è affermato come un elemento chiave della squadra di Spalletti, conquistando la titolarità grazie a prestazioni costanti e di livello. I numeri di questa stagione mostrano la sua presenza stabile in campo e il ruolo di riferimento in difesa. La sua crescita ha portato a un consolidamento della posizione tra i titolari, e ora si attende una conferma anche per la prossima stagione. La sua presenza silenziosa ma efficace ha contribuito ai risultati complessivi della squadra.

di Luca Fioretti Kelly leader silenzioso della Juve: il difensore si è preso la titolarità a suon di grandi prestazioni e ora punta alla conferma per la prossima annata. Lloyd Kelly è diventato in brevissimo tempo un punto di riferimento fondamentale per la difesa della Juventus. Arrivato quasi in sordina, il calciatore si è trasformato in un leader silenzioso capace di guidare i compagni con autorità e grande carisma sul campo. Le sue prestazioni costanti hanno convinto fin da subito Spalletti, che ha trovato in lui l’interprete perfetto per la propria linea difensiva. I numeri della sua prima stagione italiana sono assolutamente di rilievo e testimoniano un adattamento fulmineo ai ritmi della Serie A. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kelly leader silenzioso della Juve di Spalletti: i numeri di questa stagione certificano il fatto che è diventato un vero pilastro

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