Locatelli Juventus oltre il rinnovo | con Spalletti la consacrazione definitiva così è diventato il leader di questa squadra Il focus

Da juventusnews24.com 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il centrocampista della Juventus è in procinto di firmare un nuovo contratto, consolidando così la sua posizione come punto di riferimento del reparto centrale della squadra. Con l’arrivo di Spalletti sulla panchina, ha mostrato un deciso miglioramento nelle prestazioni e si è guadagnato il ruolo di leader nel centrocampo bianconero. La firma del rinnovo è considerata un passo importante per il club e il giocatore.

di Paolo Rossi Locatelli Juventus, il centrocampista è pronto a firmare il nuovo contratto e consacrarsi come leader assoluto della mediana bianconera. Il prolungamento del  contratto  di  Manuel Locatelli  è ormai  questione imminente, un atto formale che certifica la sua  definitiva consacrazione  come anima e baricentro della  Juventus. La sua stagione, divisa dalle turbolenze tecniche inerente la squadra, racconta la metamorfosi di un giocatore passato dall’essere un  puro scudo di contenimento  a  leader tecnico e carismatico  del centrocampo. Nella prima parte dell’anno, sotto la gestione di  Igor Tudor  – chiusasi con il tris di sconfitte  Como,  Real Madrid  e  Lazio –  Locatelli  ha vissuto di alti e bassi all’interno di una squadra in cerca di equilibrio.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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