Il centrocampista della Juventus è in procinto di firmare un nuovo contratto, consolidando così la sua posizione come punto di riferimento del reparto centrale della squadra. Con l’arrivo di Spalletti sulla panchina, ha mostrato un deciso miglioramento nelle prestazioni e si è guadagnato il ruolo di leader nel centrocampo bianconero. La firma del rinnovo è considerata un passo importante per il club e il giocatore.

di Paolo Rossi Locatelli Juventus, il centrocampista è pronto a firmare il nuovo contratto e consacrarsi come leader assoluto della mediana bianconera. Il prolungamento del contratto di Manuel Locatelli è ormai questione imminente, un atto formale che certifica la sua definitiva consacrazione come anima e baricentro della Juventus. La sua stagione, divisa dalle turbolenze tecniche inerente la squadra, racconta la metamorfosi di un giocatore passato dall’essere un puro scudo di contenimento a leader tecnico e carismatico del centrocampo. Nella prima parte dell’anno, sotto la gestione di Igor Tudor – chiusasi con il tris di sconfitte Como, Real Madrid e Lazio – Locatelli ha vissuto di alti e bassi all’interno di una squadra in cerca di equilibrio.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Locatelli Juventus, oltre il rinnovo: con Spalletti la consacrazione definitiva, così è diventato il leader di questa squadra. Il focus

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