Rudiger Juve come sta andando la stagione dell’obiettivo bianconero? Ecco tutti i numeri del difensore tedesco

Rudiger sta giocando con la maglia della squadra da inizio stagione, partecipando a un certo numero di partite di campionato e coppe. Ha segnato alcuni gol e fornito assist, contribuendo soprattutto in fase difensiva. La sua presenza in campo viene spesso valutata attraverso statistiche come duelli vinti, intercetti e contrasti. La sua integrazione nel reparto arretrato è stata oggetto di analisi da parte di osservatori e tifosi.

Rudiger Juve, il difensore tedesco resta un obiettivo per rinforzare la difesa. Da capire, comunque, uno status fisico non sempre al top. Il calciomercato non dorme mai e, con l’avvicinarsi della sessione estiva, un nome altisonante torna a scuotere l’ambiente bianconero. L’ipotesi di vedere Rudiger alla Juve concretizzarsi è diventata un tema centrale nelle discussioni degli addetti ai lavori, specialmente considerando la necessità della Vecchia Signora di blindare il reparto arretrato con esperienza e carisma internazionale. Ma qual è lo stato di forma del centrale tedesco? Analizzando il rendimento di Rüdiger nella stagione 20252026, emerge il ritratto di un’annata complessa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Rudiger Juve, come sta andando la stagione dell’obiettivo bianconero? Ecco tutti i numeri del difensore tedesco Articoli correlati Ederson alla Juve: come sta andando la stagione all’Atalanta dell’obiettivo bianconero. Numeri e fotografie, dentro al suo momentodi Redazione JuventusNews24Ederson alla Juve: i numeri della sua stagione all’Atalanta. Mingueza alla Juventus, i numeri della sua stagione al Celta Vigo. Tutti i dettagli su come sta procedendo l’annata dell’obiettivo bianconerodi Redazione JuventusNews24Mingueza alla Juventus, ecco i numeri e le statistiche della stagione con la maglia del Celta Vigo dell’obiettivo di... Una raccolta di contenuti su Rudiger Juve Temi più discussi: Calciomercato Juve, sognando Rudiger: perché il Bayern può aiutare i bianconeri; Rudiger allontana la Juventus: apertura al rinnovo col Real Madrid. I dettagli; ??Juve, Rudiger arriva a zero? Milan, Tare incontra Modric: si rinnova?; Rudiger-Juve: interviene Arbeloa, Questione tra club e giocatore. Metterei una sua statua in giardino!. Juventus, idea Rudiger per la difesa: l’intreccio con il Real Madrid e il ruolo di ArbeloaLa dirigenza bianconera sta monitorando il tedesco per rinforzare il reparto arretrato, tra il nodo ingaggio e la sua possibile volontà. sportal.it Rudiger alla Juventus: è lui la prima richiesta di Spalletti!Rudiger alla Juventus - Nonostante le 8 partite che ci separano dal termine della stagione, la Juventus sta già ... fantamaster.it Si accende il calciomercato della #Juve Rudiger, Senesi, Celik, Ederson, Goretzka, Kessie, Pellegrini, Bernardo Silva, Zirkzee, Kolo Muani, Alisson, Vicario e De Gea nel mirino per l’estate L’ARTICOLO DI JUVENTUSNEWS24.COM LO TROVI NEL PRI - facebook.com facebook La Juve punta Antonio Rudiger, secondo quanto riporta Tuttosport Il club torinese sfida la concorrenza di Liverpool e Manchester United con una proposta biennale da 5-6 milioni di euro a stagione La dirigenza prepara l'affondo ufficiale per assicurarsi i x.com