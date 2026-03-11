Ederson, portiere dell’Atalanta, sta vivendo una stagione caratterizzata da numeri significativi e alcune fotografie che raccontano il suo stato di forma. La sua presenza tra i pali viene monitorata in modo costante, con interventi e parate che attirano l’attenzione degli addetti ai lavori. La sua situazione attuale viene analizzata attraverso dati e immagini, offrendo un quadro dettagliato del suo momento sul campo.

Ederson alla Juve: i numeri della sua stagione all’Atalanta. Come sta andando l’obiettivo della Vecchia Signora. Luciano Spalletti ha cerchiato in rosso un nome per il centrocampo della sua nuova Juventus: Ederson. Il brasiliano dell’Atalanta è il prototipo del tuttocampista moderno, ma la sua stagione attuale ha vissuto di picchi esaltanti e fisiologici passaggi a vuoto, tracciando l’identikit di un giocatore che, se al top della condizione, sposta pesantemente gli equilibri. Analizzando il suo cammino, emergono due fasi ben distinte. L’AUTUNNO DIFFICILE. Non tutto è stato lineare. Dopo essere rientrato in Champions League contro il Bruges a seguito di un lungo stop di 37 giorni, Ederson ha inizialmente pagato dazio in campionato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Ederson alla Juve: come sta andando la stagione all’Atalanta dell’obiettivo bianconero. Numeri e fotografie, dentro al suo momento

