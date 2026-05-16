L’attaccante, recentemente alle prese con un problema alla tibia, è al centro delle attenzioni di diverse squadre di calcio. La sua condizione fisica potrebbe incidere sul valore di mercato, che è in aumento o in calo a seconda degli esiti dell’intervento e del recupero. Le trattative tra le società interessate, in particolare tra Milan e Tottenham, sono in fase di valutazione, con entrambe pronte a fare la prima mossa per acquisire l’attaccante. La situazione resta in evoluzione e si attendono sviluppi nelle prossime settimane.

? Punti chiave Come influenzerà il problema alla tibia il valore di mercato di Kean?. Chi tra Milan e Tottenham farà la prima mossa per l'attaccante?. Perché la Fiorentina dovrebbe accettare un'offerta sotto i 62 milioni?. Quanto inciderà la cessione di Kean sul nuovo mercato di Paratici?.? In Breve Clausola rescissoria di 62 milioni di euro valida fino al 15 luglio.. Gudmundsson e Piccoli contribuiscono per un totale di 18 reti in Serie A.. Problemi fisici alla tibia hanno limitato il rendimento del centravanti durante la stagione.. Il direttore sportivo Fabio Paratici deve gestire il calo produttivo del reparto offensivo.. Il futuro di Moise Kean alla Fiorentina vacilla dopo una stagione in cui l’attaccante italiano ha segnato solo otto reti in Serie A. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Kean nel mirino: Fiorentina tra crisi gol e l’affare Milan-Tottenham

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