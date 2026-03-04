Fiorentina ripresa al Viola Park senza Kean e De Gea Nel mirino c’è il Parma

La Fiorentina si è allenata oggi al Viola Park senza Kean e De Gea, entrambi assenti dalla sessione. La squadra si prepara ora per la prossima partita contro il Parma, che si avvicina rapidamente. I giocatori hanno svolto esercizi di recupero e lavoro tattico, mentre il tecnico ha diretto la sessione senza ulteriori dettagli sulla formazione.

Firenze, 4 marzo 2026 – Il giorno di riposo concesso ieri da Paolo Vanoli al gruppo è servito per ricaricare le batterie dopo la débacle dí lunedì sera a Udine. Oggi pomeriggio la ripresa dei lavori al Viola Park in vista del delicatissimo match di domenica contro il Parma (stadio Franchi, ore 15). Gran parte del gruppo a disposizione, tranne David De Gea e Moise Kean. Due elementi non banali, assenti alla seduta di oggi per motivi diversi. Il capitano spagnolo ha avuto dalla società un permesso per motivi famigliari. Già da domani si allenerà regolarmente con i compagni. Anche perché Lezzerini è ancora ai box, al pari di Solomon, che sogna il rientro il 22 marzo con l’inter, ma verosimilmente lo si rivedrà al Bentegodi contro il Verona alla vigilia di Pasqua. 🔗 Leggi su Lanazione.it

