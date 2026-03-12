Moise Kean non sarà schierato contro il Rakow a causa di un infortunio, ma anche senza scendere in campo, il suo nome rimane al centro delle discussioni. La sua assenza si inserisce in un momento di difficoltà per la Fiorentina, che cerca di fare fronte alle sfide del campionato. Intanto, il Milan si prepara a tentare l’assalto per portarlo in rossonero.

Contro il Rakow non ci sarà. Ma alla fine, che sia in campo o meno, di lui si parla sempre. Moise Kean è un po’ lo specchio di questa Fiorentina zoppicante. Lui, che, zoppicante pure ma in senso non metaforico del termine, spera di poter rientrare per la partita di lunedì sera in casa della Cremonese. Contro cui la sua squadra si gioca praticamente una stagione. Il punto è però un altro. In un periodo evidentemente storto per tutto il gruppo, l’anno che avrebbe dovuto essere della consacrazione definitiva per la punta certamente non è stato positivo. 8 gol segnati in campionato, uno solo in Conference: nonostante un ricco prolungamento firmato pochi mesi fa fino al 2029, il giocatore di fatto non è riuscito a risollevare la squadra dal vortice in cui è entrata e che ha evidenziato più di un problema all’interno dello spogliatoio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Fiorentina senza Kean: l’attaccante è ancora ko e finisce nel mirino di Allegri. Così il Milan può portarlo in rossonero

