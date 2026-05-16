Il 13 maggio 2026, Kate Middleton si è recata a Reggio Emilia per visitare il Reggio Emilia Approach, un metodo educativo riconosciuto a livello internazionale. La visita si è svolta in un contesto ufficiale, con la duchessa che ha incontrato rappresentanti e insegnanti locali. Durante l'evento, sono state mostrate alcune attività realizzate con i bambini e sono stati discussi aspetti legati all’educazione e alle metodologie adottate. La visita ha avuto un carattere istituzionale e di approfondimento sul modello educativo.

Il 13 maggio 2026, Kate Middleton ha visitato Reggio Emilia per scoprire il Reggio Emilia Approach, un innovativo modello educativo. Durante la visita, la principessa ha sfoggiato un tailleur azzurro che ha catturato l’attenzione, dimostrando come il power dressing possa essere vivace e contemporaneo. Questo look rappresenta una nuova tendenza nel mondo della moda, dove i colori accesi sostituiscono il tradizionale nero e grigio. Un tailleur che fa tendenza. Cosa succede se si smette di usare il reggiseno? Scopriamolo Il tailleur indossato da Kate Middleton è un completo azzurro firmato Edeline Lee. La giacca, con un solo bottone, è abbinata a un body bianco di Holland Cooper e scarpe nude di Ralph Lauren. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Kate Middleton rilancia il tailleur colorato: il trend moda dell’estate

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