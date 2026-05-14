Dopo un volo privato atterra a Parma, Kate Middleton si dirige verso Reggio Emilia, arrivando in piazza Prampolini. Indossa un tailleur azzurro, scelta che ha attirato l’attenzione. La visita si svolge nel centro cittadino, dove la duchessa viene accolta senza altri dettagli sulla sua agenda ufficiale. La sua presenza nel capoluogo emiliano ha suscitato interesse tra i passanti.

L’aereo privato atterra a Parma poco dopo l’ora di pranzo. Kate Middleton scende dalla scaletta e sale sull’auto che la porterà direttamente in piazza Prampolini, nel cuore di Reggio Emilia. Quando l’automobile si ferma davanti al municipio, ad attenderla non c’è solo il sindaco Massari con la fascia tricolore. Ci sono tremila persone, tra fan, curiosi e scolaresche. Union Jack e bandiere italiane sventolano all’unisono, in un’atmosfera che sa di festa popolare e accoglienza spontanea. È il 13 maggio 2026 e per la principessa del Galles questo non è un viaggio qualsiasi. È la prima missione all’estero dopo aver vinto la battaglia contro il tumore, una trasferta in solitaria che Kate ha voluto fortemente e che ha costruito attorno a un tema a lei carissimo: l’infanzia e i metodi educativi innovativi.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Kate Middleton arriva a Reggio Emilia: il tailleur azzurro non è una scelta casuale (un omaggio tutto italiano)

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