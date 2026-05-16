Kate Middleton e Reggio Children i pedagogisti non ci stanno | Hanno raccontato la pedagogia senza i pedagogisti

Durante una visita a Reggio Emilia, la Principessa del Galles ha incontrato rappresentanti di Reggio Children, un'organizzazione che promuove il metodo pedagogico sviluppato nella zona. Tuttavia, alcuni pedagogisti hanno espresso critiche, affermando che la narrazione sulla pedagogia si è concentrata troppo sugli aspetti istituzionali e poco sulla figura professionale del pedagogista. La discussione riguarda il riconoscimento ufficiale delle professioni educative e il ruolo degli esperti nel settore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui