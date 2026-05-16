Kate Middleton e Reggio Children i pedagogisti non ci stanno | Hanno raccontato la pedagogia senza i pedagogisti
Durante una visita a Reggio Emilia, la Principessa del Galles ha incontrato rappresentanti di Reggio Children, un'organizzazione che promuove il metodo pedagogico sviluppato nella zona. Tuttavia, alcuni pedagogisti hanno espresso critiche, affermando che la narrazione sulla pedagogia si è concentrata troppo sugli aspetti istituzionali e poco sulla figura professionale del pedagogista. La discussione riguarda il riconoscimento ufficiale delle professioni educative e il ruolo degli esperti nel settore.
La visita della Principessa del Galles Kate Middleton a Reggio Emilia per conoscere il Reggio Children Approach riapre il dibattito sul riconoscimento pubblico delle professioni educative. A intervenire sono le associazioni ANPE, APP, CONPED e FEDERPED, riunite nella sigla “Facciamo Ordine”, che denunciano l’assenza di pedagogisti ed educatori nel racconto mediatico dell’evento. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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