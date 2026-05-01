In Sicilia rafforzati i consultori familiari | in arrivo educatori e pedagogisti per migliorare i servizi ai cittadini

In Sicilia, i consultori familiari stanno per potenziare i propri servizi grazie all’ingresso di nuovi educatori e pedagogisti. L’obiettivo è migliorare l’assistenza e rispondere in modo più efficace alle esigenze delle persone che si rivolgono a queste strutture. La riforma riguarda l’inserimento di figure professionali specializzate, con l’intento di rafforzare il supporto e le attività offerte ai cittadini.

I consultori familiari siciliani si preparano a compiere un salto di qualità nei servizi offerti ai cittadini. L’Assemblea regionale siciliana ha infatti approvato l’emendamento che modifica la legge regionale numero 21 del 24 luglio 1978, introducendo ufficialmente le figure del pedagogista e.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Efficienza comunale e servizi puntuali ai cittadini: Palazzo Pretorio investe per migliorare le struttureSondrio, 13 marzo 2026 – Il Comune di Sondrio investe sul miglioramento delle strutture per garantire la piena efficienza dei servizi al pubblico. Reggio: educatori familiari per le famiglie fragiliIl Comune di Reggio Calabria ha lanciato un avviso pubblico per attivare il servizio di supporto alle famiglie con educatori familiari, finanziato... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Regione Siciliana, rafforzati gli uffici con 116 assunzioni a tempo indeterminato; Riunione in prefettura dopo le intimidazioni a Sferracavallo, rafforzati i controlli; Maxi intervento della Polizia: denunciati due giovani per fuga e possesso di grimaldelli; altri due per furto di energia; Scicli, rifiuti differenziati, rafforzati punti di raccolta. Carburanti, in Sicilia ancora prezzi tra i più cari d’Italia, il Codacons chiede controlliLa Sicilia rimane una tra le regioni in cui il prezzo dei carburanti si conferma più alto. Lo dice l’elaborazione del Codacons sui dati regionali pubblicati dal MIMIT, aggiornati a ieri. Nell’Isola il ... siracusaoggi.it Svolta nei controlli rafforzati dopo la sparatoria contro la finestra di un giovane vittima di minacce - facebook.com facebook