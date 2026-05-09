Francesco Profumo Reggio Children e la visita di Kate | Non solo forma è il trionfo mondiale della nostra pedagogia
Il 9 maggio 2026, Reggio Emilia ha accolto la visita della principessa del Galles, un evento che ha attirato l’attenzione nazionale e internazionale. La visita ha coinvolto figure come Francesco Profumo di Reggio Children, che ha sottolineato come questa manifestazione rappresenti il riconoscimento globale di un metodo pedagogico sviluppato nella città. La presenza della principessa ha acceso i riflettori su un approccio educativo che si basa sull’esperienza diretta e sulla partecipazione attiva dei bambini.
Reggio Emilia, 9 maggio 2026 – La visita della principessa del Galles a Reggio Emilia non è soltanto un tributo alla città, ma rappresenta la consacrazione internazionale di un modello educativo che ha saputo farsi linguaggio universale. Secondo Francesco Profumo, presidente della Fondazione Reggio Children, ed ex ministro dell’istruzione (nel governo Monti), la visita di Kate Middleton segna un momento di confronto decisivo per “riaffermare la centralità dei più piccoli in un'epoca di profonde trasformazioni”. https:www.ilrestodelcarlino.itvenetocronacamamma-malata-tumore-scrive-kate-middleton-l23d5wfk Un riconoscimento che va oltre il protocollo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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