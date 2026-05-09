Francesco Profumo Reggio Children e la visita di Kate | Non solo forma è il trionfo mondiale della nostra pedagogia

Il 9 maggio 2026, Reggio Emilia ha accolto la visita della principessa del Galles, un evento che ha attirato l’attenzione nazionale e internazionale. La visita ha coinvolto figure come Francesco Profumo di Reggio Children, che ha sottolineato come questa manifestazione rappresenti il riconoscimento globale di un metodo pedagogico sviluppato nella città. La presenza della principessa ha acceso i riflettori su un approccio educativo che si basa sull’esperienza diretta e sulla partecipazione attiva dei bambini.

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