Una scienziata specializzata nel clima ha annunciato le sue dimissioni dalla NASA, criticando i tagli ai fondi per la ricerca decisi dal governo degli Stati Uniti. Durante i preparativi per una missione spaziale, la donna ha scritto una lettera pubblica in cui ha descritto le difficoltà incontrate, tra cui la paura di perdere il lavoro e il divieto di comunicare con i media. Ha inoltre accusato l’amministrazione di aver limitato le possibilità di attività e di divulgazione, sottolineando che i ricercatori sono arrabbiati e pronti a reagire.

È sempre sorprendente vedere la Terra da lontano. Quando nel dicembre del 1972 l’equipaggio dell’Apollo 17 scattò la foto Blue Marble, l’immagine impressionò, e forse per un attimo avvicinò, l’umanità intera: tutti abitanti di quella biglia blu sospesa nell’universo, sorprendentemente viva, e meravigliosamente fragile. Un pianeta di cui prendersi cura, da trattare con dolcezza, perché delicato, perché è l’unica casa che abbiamo. È così, studiando l’universo e innamorandosi della Terra, che Kate Marvel da astrofisica è diventata climatologa ed è arrivata alla Nasa. E lì per anni, racconta, ha avuto «l’immenso privilegio» di lavorare su tanti... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Kate Marvel, la climatologa che ha lasciato la Nasa per i tagli sulla ricerca: «Ogni mattina mi svegliavo chiedendomi se quel giorno sarei stata licenziata. Al governo statunitense dico solo: i nerd sono arrabbiati e vinceranno»

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