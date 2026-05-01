Alessandro Zanoli ha scritto una lettera pubblicata su GianlucaDiMarzio in cui ha parlato della sua esperienza con la depressione. Ha descritto come a Napoli abbia perso la serenità e come le sue mattine si aprissero con tutto il giorno immerso nel buio. La testimonianza riguarda il suo percorso personale e il modo in cui ha affrontato momenti difficili legati alla salute mentale.

Cosa ha raccontato Zanoli nella lettera sulla depressione?. Alessandro Zanoli ha scelto di raccontarsi in una lettera pubblicata su GianlucaDiMarzio.com. Non un’intervista, non un botta e risposta: una lettera scritta in prima persona, in cui l’esterno dell’Udinese ripercorre gli ultimi anni della sua carriera. A partire dal momento più difficile, quello vissuto a Napoli. Nell’estate 2023 era tutto fatto per il suo passaggio allo Sporting Lisbona. Zanoli voleva andare a Lisbona, il club portoghese lo voleva. Poi il Napoli lo bloccò: “ Tu non ti muovi, resti qua “. Il trasferimento saltò. Il Napoli rifiutò l’offerta dello Sporting, e Zanoli rimase in una squadra che non aveva spazio per lui.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Zanoli e la lettera sulla depressione: “A Napoli ho perso la serenità, la mattina mi svegliavo ed era tutto buio”

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