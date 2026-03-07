la kabel torna a casa con vista playoff

La Kabel torna in campo a Prato per affrontare Cortona nella partita di serie C maschile. La squadra di Mirko Novelli cerca di consolidare il quarto posto in classifica e domani alle 18 scenderà in campo al palazzetto del Keynes. La gara sarà diretta dagli arbitri Salvati e Viviani.

Kabel in casa per consolidare il quarto posto in serie C maschile. Torna a giocare a Prato la squadra di Mirko Novelli (domani alle 18 al palazzetto del Keynes, arbitri Salvati e Viviani) e lo fa per affrontare un cliente molto scomodo come Cortona. All’andata la Kabel si era imposta per 3-0, ma dei ragazzi allenati da coach Moretti ci sono sempre da temere le capacità tecniche e caratteriali. Cortona arriva a questa sfida dopo la sconfitta casalinga contro Torretta: in precedenza, però, la formazione aretina era stata capace di battere in trasferta Cascina e Turris. Insomma, una buonissima squadra che, in estate, ad un roster già competitivo (terzo posto nella regular season e sesto nella pool promozione dello scorso anno) ha aggiunto il centrale Lombardini, l’attaccante Sposato e l’opposto Giambi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

