kabel a casa della capolista duello con torretta livorno

La Kabel torna in campo per affrontare il Torretta Livorno in una partita valida per la quartultima giornata. Dopo aver conquistato i tre punti contro Cascina, la squadra si prepara alla sfida in trasferta, che si terrà alle 18 nella Palestra SM Renzo del Chicca. La partita sarà arbitrata dai giudici Funari e Salvadori.

La quartultima è un big match. La Kabel archivia il successo contro Cascina e oggi sfiderà il Torretta Livorno sul suo campo (alle 18, Palestra SM Renzo del Chicca, arbitri Funari e Salvadori). Un match difficile contro la capolista quasi incontrastata di questo torneo di serie C, che deve difendere il primato dall’attacco del Firenze Volley, peraltro distante cinque lunghezze. Un Livorno in piena salute, che comanda la graduatoria forte di ventuno vittorie su ventidue gare disputate e che ha nella qualità offensiva di Luca e Marco Riposati, ma anche nella regia di Galoppini, bravo ad utilizzare le uscite offensive della squadra, punti di forza importanti.🔗 Leggi su Lanazione.it

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