Juventus i convocati per la Fiorentina | ci sono pure Milik e Cabal

Per la partita casalinga contro la Fiorentina, l’allenatore ha convocato 25 giocatori, tra cui Milik e Cabal. La lista comprende diversi elementi del roster a disposizione, scelti per affrontare la sfida prevista in casa. La formazione sarà decisa nelle prossime ore, con il tecnico che ha scelto di includere anche alcuni giocatori che non erano stati titolari nelle ultime uscite. La partita si svolgerà in uno stadio di proprietà e rappresenta un appuntamento importante per la squadra.

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Luciano Spalletti ha diramato la lista dei 25 convocati della Juventus per la sfida contro la Fiorentina, in programma domani alle 12 allo Juventus Stadium e valida per la 37ª giornata di Serie A. I bianconeri arrivano all’appuntamento dopo il successo contro il Lecce e cercano altri punti pesanti per blindare il terzo posto e la qualificazione alla prossima Champions League. Quella contro la Fiorentina sarà la penultima gara di campionato, per l’occasione, Spalletti ha scelto di convocare l’intera rosa. Presenti anche Milik e Cabal che, pur non essendo disponibili a causa dei rispettivi infortuni, saranno comunque vicini alla squadra in vista dell’ultimo impegno casalingo della stagione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Juventus, i convocati per la Fiorentina: ci sono pure Milik e Cabal ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video FIORENTINA: DI CHI É LA COLPA Sullo stesso argomento Convocati Juve per la Fiorentina: tornano Milik e Cabal nella lista di Spalletti! L’elenco ufficialedi Marco BaridonConvocati Juve per la Fiorentina: la lista ufficiale di Spalletti per il match dell’Allianz Stadium, valido per la 37ª giornata di... Juventus verso Lecce: Spalletti ritrova tutti tranne Cabal e Milik, ufficializzata la lista dei convocatiTiago Gabriel sotto la lente d’ingrandimento, la Juventus lo osserva da vicino a Lecce: perché può essere il rinforzo giusto per la difesa del futuro... LA LISTA DEI CONVOCATI Tutti a disposizione della #Juventus per la sfida contro la #Fiorentina: Luciano Spalletti recupera anche gli infortunati #Milik e #Cabal #Juventusnews24 x.com JUVENTUS - I 25 convocati di Spalletti per il match contro la FiorentinaLuciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha reso noti i 25 convocati per il match contro la Fiorentina, in programma domenica a mezzogiorno e valido per la 37esima giornata di Serie A. La novità ... napolimagazine.com Como interessato a Andrea Cambiaso della Juventus. Il club ha bisogno di più italiani a causa delle regole della lista squadre UEFA, poiché sono già confermati per competere in una competizione europea la prossima stagione. Almeno 8 dei 25 giocatori pre reddit Juventus, i convocati per la Fiorentina: ci sono pure Milik e CabalSono 25 i giocatori inseriti in lista da Luciano Spalletti per la sfida casalinga contro i viola, in programma domani alle 12 ... msn.com