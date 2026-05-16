Juventus-Fiorentina probabili formazioni e dove vederla in tv

La partita tra Juventus e Fiorentina si gioca all’Allianz Stadium di Torino. La Fiorentina affronta la squadra di casa dopo aver ottenuto il pareggio che ha garantito la salvezza in campionato. La gara si svolge senza implicazioni per la classifica, ma resta un appuntamento importante per i viola che intendono mettere in difficoltà i bianconeri. Le formazioni probabili sono state annunciate, e la partita sarà visibile in diretta televisiva.

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Dopo il pareggio che ha certificato la salvezza, la Fiorentina affronta a Torino la Juventus. Una partita che, nonostante non conti ormai più niente per il campionato, è sempre sentita dai viola, che all'Allianz Stadium daranno battaglia per cercare di fare uno sgambetto ai rivali bianconeri, in. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Probabile Sullo stesso argomento Coppa Italia, Juventus Women-Fiorentina: probabili formazioni e dove vederla in tvDomenica 29 marzo la Juventus Women torna in campo per la semifinale di ritorno della Coppa Italia Women 2025/2026 contro la Fiorentina Women. Udinese-Fiorentina, probabili formazioni e dove vederla in tvArchiviata con sofferenza e qualche brivido la pratica ottavi di Conference League, la Fiorentina si rituffa in campionato. - #JuventusFiorentina: probabili formazioni Serie A, orario e dove vederla in tv e streaming x.com Juventus-Fiorentina, le probabili formazioni della partita di Serie AJuventus e Fiorentina aprono la 37^ giornata di Serie A domenica alle 12 (in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW). Bianconeri che cercano la qualificazione in Champions League, con Vlahovic ... sport.sky.it Juventus-Fiorentina: probabili formazioni Serie A, orario e dove vederla in tv e streamingDue partite alla fine della stagione della Serie A e un solo obiettivo nella testa della Juventus: qualificarsi alla prossima Champions League. Sulla strada dei bianconeri c'è la Fiorentina che arriva ... tuttosport.com