Udinese-Fiorentina probabili formazioni e dove vederla in tv

L'Udinese e la Fiorentina si preparano ad affrontarsi in una partita di campionato, dopo aver concluso con fatica e tensione gli ottavi di Conference League. La sfida si svolgerà in campo e sarà trasmessa in diretta televisiva. Le formazioni probabili sono state annunciate e i tifosi sono in attesa di vedere quali giocatori scenderanno in campo.

Archiviata con sofferenza e qualche brivido la pratica ottavi di Conference League, la Fiorentina si rituffa in campionato. Domani sera, alle ore 20:45, i viola scenderanno in campo al Blueenergy Stadium contro l'Udinese in quello che ha tutto l'aspetto di uno scontro cruciale.