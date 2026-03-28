Coppa Italia Juventus Women-Fiorentina | probabili formazioni e dove vederla in tv

Domenica 29 marzo si disputa la semifinale di ritorno della Coppa Italia Women 20252026 tra Juventus Women e Fiorentina Women. La partita si gioca in un impianto ancora da definire e sarà trasmessa in diretta televisiva. Le due squadre si affrontano per il passaggio alla finale, con le formazioni titolari che saranno annunciate nelle ore precedenti l'inizio dell'incontro.

Domenica 29 marzo la Juventus Women torna in campo per la semifinale di ritorno della Coppa Italia Women 20252026 contro la Fiorentina Women. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 18:00 allo stadio “Pozzo-La Marmora” di Biella, dove le bianconere potranno contare sul prezioso vantaggio maturato all’andata grazie al successo per 2-0 in Toscana. I precedenti raccontano di un confronto spesso favorevole alla Juventus, che insieme alla Roma rappresenta una delle squadre più battute nella storia bianconera. Quello di domenica sarà il settimo incrocio tra le due formazioni in Coppa Italia, in una rivalità che negli anni ha regalato equilibrio ma anche affermazioni pesanti per entrambe le parti. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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