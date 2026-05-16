Juventus Empoli Under 16 LIVE | sintesi moviola tabellino risultato e cronaca

Nell'incontro valido per il ritorno dei quarti di finale del campionato Under 16 202526, si sono affrontate le squadre di Juventus e Empoli. La partita si è svolta con una cronaca in tempo reale, includendo dettagli sulla sintesi dell’andamento, le decisioni della moviola e il risultato finale. Sono stati forniti anche il tabellino e le principali azioni che hanno caratterizzato il match, all’interno di un resoconto completo e aggiornato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

di Fabio Zaccaria Juventus Empoli Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per il ritorno dei quarti di finale di campionato 202526. (Inviato all’Ale & Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 16, dopo aver perso all’ultimo secondo in casa dell’ Empoli, ospita gli azzurri nella gara valevole per il ritorno dei quarti di finale del campionato. In caso di vittoria per un gol di scarto dei bianconeri, prevista la disputa dei tempi supplementari: a risultato invariato niente rigori, Juve in semifinale per il miglior piazzamento ai gironi. segue LIVE il match. Juventus Empoli Under 16 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle ore 11:30 Migliore in campo Juve:. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Empoli Under 16 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Bodø/Glimt-Juventus 2-3: la sintesi lunga | Champions League Sullo stesso argomento Empoli Juventus Under 16 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacadi Fabio ZaccariaEmpoli Juventus Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l’andata dei quarti di finale... Leggi anche: Torino Juventus Under 16 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca Le pagelle di #Empoli #JUVENTUS #UNDER16 ? I voti ai protagonisti del match x.com UNDER 16 | Si rigioca a Monteboro e vince l’EmpoliSi è rigiocata questo pomeriggio a Monteboro la gara dei QUARTI DI FINALE – UNDER 16 tra Empoli e Juventus, sospesa ieri al 9’ del secondo tempo sul punteggio di 2-0 per la Juventus per infortunio ... pianetaempoli.it Empoli Juventus Under 16 sospesa, infortunio all’arbitro e gara da rigiocare: il recapEmpoli Juventus Under 16 sospesa, le reti nel primo tempo fanno felice a metà mister Gridel: partita sospesa e da rigiocare dal primo minuto per infortunio del direttore di gara. Le ultime ... juventusnews24.com Monza [1]-1 Empoli - Andrea Petagna 29' reddit