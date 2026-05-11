Empoli Juventus Under 16 LIVE | sintesi moviola tabellino risultato e cronaca

Nell’andata dei quarti di finale del campionato Under 16 202526, si sono affrontate le squadre di Empoli e Juventus. La partita è stata seguita con aggiornamenti in tempo reale, includendo sintesi, moviola, tabellino e risultato. L’incontro si è svolto in una giornata di metà stagione, con entrambe le squadre che hanno dato il massimo sul campo. L’evento ha attirato l’attenzione di tifosi e appassionati di calcio giovanile.

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di Fabio Zaccaria Empoli Juventus Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l’andata dei quarti di finale di campionato 202526. – La Juventus Under 16, dopo aver passato il turno col Toro, è ancora ospite dell’ Empoli nella gara valevole per l’andata degli quarti di finale del campionato. La partita, inizialmente in programma per domenica 10 maggio, è stata sospesa per via di un infortunio al direttore di gara e pertanto verrà rigiocata dall’inizio. segue LIVE il match. Empoli Juventus Under 16 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle ore 14:00 Migliore in campo Juve:. Empoli Juventus Under 16: 0-0 risultato e tabellino.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Empoli Juventus Under 16 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Torino Juventus Under 16 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca Juventus Genoa Under 16 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaCalciomercato Juve LIVE: Kolo Muani, ritorno di fiamma? Osimhen ammicca ai bianconeri Celik Juventus: il turco piace molto a Spalletti, ma attenzione... Argomenti più discussi: U16 Serie A/B. I risultati delle gare d'andata dei quarti: sospesa Empoli - Juventus!; Under 17 Serie A e B, la Lazio sfida il Bologna a Budrio nel secondo turno dei play-off; Under 16 Serie A-B – Quarti di finale: i risultati delle gare d’andata; Lecce - Juventus in Diretta Streaming | DAZN IT. #Empoli #JUVENTUS #UNDER16 sospesa e da rigiocare ? Decisivo l'infortunio al direttore di gara x.com