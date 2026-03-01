Torino Juventus Under 16 LIVE | sintesi moviola tabellino risultato e cronaca

Nella ventesima giornata del campionato 202526, si è disputato il match tra le squadre Under 16 di Torino e Juventus. La partita è stata seguita con aggiornamenti in tempo reale, inclusi moviola, tabellino e risultato finale. La cronaca ha fornito dettagli sui momenti chiave del confronto tra le due formazioni giovanili.

Restes Juve, il classe 2005 è nella lista di Comolli per la porta. Le ultimissime sulla possibile trattativa con il Tolosa Carnesecchi Juventus, il portiere dell’Atalanta è uno dei candidati in caso di addio di Di Gregorio: la posizione dei bianconeri su di lui Milinkovic Savic Juve, i bianconeri restano attenti sull’ex centrocampista della Lazio: da battere la concorrenza di questo club di Serie A Koopmeiners Juve, addio a giugno? La posizione dei bianconeri sul centrocampista olandese è molto chiara. I dettagli Montero all’Al Ittifaq, c’è anche l’annuncio ufficiale del club. Tutti i dettagli sulla nuova esperienza dell’ex tecnico della Juve Juventus Next Gen, stangata per Leonardo Cerri: squalifica di tre giornate dopo il rosso contro il Campobasso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Torino Juventus Under 16 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca Juventus Cesena Under 16 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaCalciomercato Juve, Pedullà duro: «Solo questi giocatori per me sono da Juventus…». Juventus Sampdoria Under 16 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacadi Fabio ZaccariaJuventus Sampdoria Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la tredicesima giornata di... Contenuti utili per approfondire Torino Juventus Under. Temi più discussi: Settore Giovanile | I risultati della settimana! 16-22 febbraio 2026; Primavera 1. Le formazioni ufficiali di Torino - Juventus; Torino, il programma del fine settimana delle giovanili granata; Settore Giovanile. Torino-Juventus U20 1-0, Bonaccina al 34' segna il vantaggio granata34' – Rete del Torino: Bonaccina trova il vantaggio per i suoi. Doppio dribbling per il giocatore granata e palla sotto l'incrocio della porta di Radu. Cambia il parziale ... tuttojuve.com juventus spezia under 16Juventus Spezia Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la diciottesima giornata di campionato 2025/26 (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Und ... juventusnews24.com A.C. Perugia Settore Giovanile. The xx · Intro. Il #Vivaio va al Nord Fine settimana di #TestMatch ospiti di Juventus, Torino Football Club e Modena F.C. Per l’occasione saranno impegnati tutti i ragazzi dall’Under 14 all’Under 10 #QuestioneDiFamig facebook