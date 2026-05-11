Empoli Juventus Under 16 1-0 LIVE | si va alla pausa bianconeri sotto nel punteggio
Al termine del primo tempo, il punteggio tra Empoli e Juventus Under 16 è di 1-0 a favore della squadra locale. La partita, valida per l’andata dei quarti di finale del campionato 202526, si sta disputando senza ulteriori cambiamenti nel risultato fino alla pausa. La cronaca segnala che la rete decisiva è stata segnata durante i primi 45 minuti, mentre il match prosegue con entrambe le squadre ancora in campo.
di Fabio Zaccaria Empoli Juventus Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l’andata dei quarti di finale di campionato 202526. – La Juventus Under 16, dopo aver passato il turno col Toro, è ancora ospite dell’ Empoli nella gara valevole per l’andata degli quarti di finale del campionato. La partita, inizialmente in programma per domenica 10 maggio, è stata sospesa per via di un infortunio al direttore di gara e pertanto verrà rigiocata dall’inizio. segue LIVE il match. Empoli Juventus Under 16 1-0: sintesi e moviola. 40? FINE PRIMO TEMPO 39? FALLO SULJEVIC – Scontro tra titani che coinvolge Pamé...🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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