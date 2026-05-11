Empoli Juventus Under 16 1-0 LIVE | si va alla pausa bianconeri sotto nel punteggio

Al termine del primo tempo, il punteggio tra Empoli e Juventus Under 16 è di 1-0 a favore della squadra locale. La partita, valida per l’andata dei quarti di finale del campionato 202526, si sta disputando senza ulteriori cambiamenti nel risultato fino alla pausa. La cronaca segnala che la rete decisiva è stata segnata durante i primi 45 minuti, mentre il match prosegue con entrambe le squadre ancora in campo.

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