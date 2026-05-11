Empoli Juventus Under 16 0-0 LIVE | Pamé si divora il vantaggio!

Nella partita valida per i quarti di finale del campionato Under 16 202526, Empoli e Juventus si sono affrontate senza reti, con il risultato di 0-0. Durante l'incontro, un'occasione importante è fallita da uno dei giocatori juventini, che ha mancato un'opportunità per portare in vantaggio la propria squadra. La partita è stata seguita in diretta, con aggiornamenti sui momenti salienti e le occasioni più significative.

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