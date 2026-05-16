Juventus Empoli Under 16 1-0 LIVE | primo cambio tra gli ospiti!

Da juventusnews24.com 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita tra Juventus e Empoli Under 16, il risultato finale è stato di 1-0 a favore dei bianconeri. Durante l’incontro, gli ospiti hanno effettuato il primo cambio. La sfida si è disputata come ritorno dei quarti di finale del campionato 202526, con sintesi, moviola, tabellino e cronaca live disponibili per seguire l’andamento del match.

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di Fabio Zaccaria Juventus Empoli Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per il ritorno dei quarti di finale di campionato 202526. (Inviato all’Ale & Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 16, dopo aver perso all’ultimo secondo in casa dell’ Empoli, ospita gli azzurri nella gara valevole per il ritorno dei quarti di finale del campionato. In caso di vittoria per un gol di scarto dei bianconeri, prevista la disputa dei tempi supplementari: a risultato invariato niente rigori, Juve in semifinale per il miglior piazzamento ai gironi. segue LIVE il match. Juventus Empoli Under 16 1-0: sintesi e moviola.... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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