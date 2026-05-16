Juventus Empoli Under 16 1-0 LIVE | primo cambio tra gli ospiti!

Nella partita tra Juventus e Empoli Under 16, il risultato finale è stato di 1-0 a favore dei bianconeri. Durante l’incontro, gli ospiti hanno effettuato il primo cambio. La sfida si è disputata come ritorno dei quarti di finale del campionato 202526, con sintesi, moviola, tabellino e cronaca live disponibili per seguire l’andamento del match.

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di Fabio Zaccaria Juventus Empoli Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per il ritorno dei quarti di finale di campionato 202526. (Inviato all’Ale & Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 16, dopo aver perso all’ultimo secondo in casa dell’ Empoli, ospita gli azzurri nella gara valevole per il ritorno dei quarti di finale del campionato. In caso di vittoria per un gol di scarto dei bianconeri, prevista la disputa dei tempi supplementari: a risultato invariato niente rigori, Juve in semifinale per il miglior piazzamento ai gironi. segue LIVE il match. Juventus Empoli Under 16 1-0: sintesi e moviola.... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Empoli Under 16 1-0 LIVE: primo cambio tra gli ospiti! ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video FIORENTINA-COMO 1-3 | HIGHLIGHTS | OTTAVI DI FINALE | Coppa Italia Frecciarossa 2025/26 Sullo stesso argomento Empoli Juventus Under 16 1-0 LIVE: doppio cambio per Grideldi Fabio ZaccariaEmpoli Juventus Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l’andata dei quarti di finale... Empoli Juventus Under 16 1-0 LIVE: Page porta in vantaggio gli azzurridi Fabio ZaccariaEmpoli Juventus Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l’andata dei quarti di finale... Le pagelle di #Empoli #JUVENTUS #UNDER16 ? I voti ai protagonisti del match x.com Juventus Empoli under 16 1-0 live: Pipitò la sblocca dal dischettoJuventus Empoli Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per il ritorno dei quarti di finale di campionato 2025/26 (Inviato all’Ale & Ricky di Vinovo)– La Juve ... msn.com Empoli Juventus Under 16 sospesa, infortunio all’arbitro e gara da rigiocare: il recapEmpoli Juventus Under 16 sospesa, le reti nel primo tempo fanno felice a metà mister Gridel: partita sospesa e da rigiocare dal primo minuto per infortunio del direttore di gara. Le ultime ... juventusnews24.com Monza [1]-1 Empoli - Andrea Petagna 29' reddit