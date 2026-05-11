Empoli Juventus Under 16 1-0 LIVE | Page porta in vantaggio gli azzurri

Nell'incontro valido per i quarti di finale del campionato Under 16 202526, l'Empoli ha battuto la Juventus per 1-0. La rete decisiva è stata segnata da Page, che ha portato in vantaggio gli azzurri. La partita si è svolta con momenti di tensione e diverse occasioni da entrambe le squadre, con l’Empoli che ha mantenuto il vantaggio fino al fischio finale.

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di Fabio Zaccaria Empoli Juventus Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l’andata dei quarti di finale di campionato 202526. – La Juventus Under 16, dopo aver passato il turno col Toro, è ancora ospite dell’ Empoli nella gara valevole per l’andata degli quarti di finale del campionato. La partita, inizialmente in programma per domenica 10 maggio, è stata sospesa per via di un infortunio al direttore di gara e pertanto verrà rigiocata dall’inizio. segue LIVE il match. Empoli Juventus Under 16 1-0: sintesi e moviola. 34? SCOSSA JUVE- I bianconeri provano ad alzare i ritmi ma gli azzurri smorzano...🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Empoli Juventus Under 16 1-0 LIVE: Page porta in vantaggio gli azzurri ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Empoli Juventus Under 16 0-0 LIVE: Pamé si divora il vantaggio! Napoli-Milan di Serie A 1-0: Politano porta in vantaggio gli azzurri | LIVE NewsSu cross di Rabiot dalla sinistra, Nkunku fa sponda per Fofana che prova il tiro, ma Milinkovic para tutto senza problemi Sono da poco ufficiali le... Argomenti più discussi: U16 Serie A/B. I risultati delle gare d'andata dei quarti: sospesa Empoli - Juventus!; Under 17 Serie A e B, la Lazio sfida il Bologna a Budrio nel secondo turno dei play-off; Under 16 Serie A-B – Quarti di finale: i risultati delle gare d’andata; Lecce - Juventus in Diretta Streaming | DAZN IT. #Empoli #JUVENTUS #UNDER16 sospesa e da rigiocare ? Decisivo l'infortunio al direttore di gara x.com Empoli Juventus Under 16 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaEmpoli Juventus Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l'andata dei quarti di finale di campionato 2025/26 ... juventusnews24.com