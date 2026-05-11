Empoli Juventus Under 16 1-0 LIVE | doppio cambio per Gridel

Nell’andata dei quarti di finale del campionato Under 16 202526, si è giocata una partita tra la squadra di Empoli e quella della Juventus con il risultato finale di 1-0 in favore dei padroni di casa. Durante il match, l’allenatore di Empoli ha effettuato due cambi. La cronaca e il tabellino sono disponibili per approfondire i dettagli della sfida.

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di Fabio Zaccaria Empoli Juventus Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l’andata dei quarti di finale di campionato 202526. – La Juventus Under 16, dopo aver passato il turno col Toro, è ancora ospite dell’ Empoli nella gara valevole per l’andata degli quarti di finale del campionato. La partita, inizialmente in programma per domenica 10 maggio, è stata sospesa per via di un infortunio al direttore di gara e pertanto verrà rigiocata dall’inizio. segue LIVE il match. Empoli Juventus Under 16 1-0: sintesi e moviola. 51? GIALLO PER CAPITONI – Trattenuta evidente del giocatore empolese ai danni di...🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Empoli Juventus Under 16 1-0 LIVE: doppio cambio per Gridel ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Torino Juventus Under 16 0-2 LIVE: doppio cambio per Gridel nel finaledi Fabio ZaccariaTorino Juventus Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l’andata degli ottavi di... Empoli Juventus Under 16 1-0 LIVE: si riparte, gli stessi 11 confermati da Grideldi Fabio ZaccariaEmpoli Juventus Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l’andata dei quarti di finale... Argomenti più discussi: U16 Serie A/B. I risultati delle gare d'andata dei quarti: sospesa Empoli - Juventus!; Under 17 Serie A e B, la Lazio sfida il Bologna a Budrio nel secondo turno dei play-off; Under 16 Serie A-B – Quarti di finale: i risultati delle gare d’andata; Lecce - Juventus in Diretta Streaming | DAZN IT. #Empoli #JUVENTUS #UNDER16 sospesa e da rigiocare ? Decisivo l'infortunio al direttore di gara x.com Empoli Juventus Under 16 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaEmpoli Juventus Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l'andata dei quarti di finale di campionato 2025/26 ... juventusnews24.com