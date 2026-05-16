Juventus Empoli Under 16 1-0 LIVE | Pipitò la sblocca dal dischetto

Nella partita tra Juventus e Empoli Under 16, la squadra bianconera ha conquistato la vittoria per 1-0 grazie a un calcio di rigore realizzato da Pipitò. La sfida, valida per il ritorno dei quarti di finale del campionato 202526, si è conclusa con il risultato di un gol decisivo. La cronaca ha seguito il match dal calcio d’inizio fino al fischio finale, con sintesi, moviola e tabellino disponibili per analizzare i momenti salienti dell’incontro.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui