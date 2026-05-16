Juventus Empoli Under 16 1-0 LIVE | Pipitò la sblocca dal dischetto
Nella partita tra Juventus e Empoli Under 16, la squadra bianconera ha conquistato la vittoria per 1-0 grazie a un calcio di rigore realizzato da Pipitò. La sfida, valida per il ritorno dei quarti di finale del campionato 202526, si è conclusa con il risultato di un gol decisivo. La cronaca ha seguito il match dal calcio d’inizio fino al fischio finale, con sintesi, moviola e tabellino disponibili per analizzare i momenti salienti dell’incontro.
di Fabio Zaccaria Juventus Empoli Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per il ritorno dei quarti di finale di campionato 202526. (Inviato all’Ale & Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 16, dopo aver perso all’ultimo secondo in casa dell’ Empoli, ospita gli azzurri nella gara valevole per il ritorno dei quarti di finale del campionato. In caso di vittoria per un gol di scarto dei bianconeri, prevista la disputa dei tempi supplementari: a risultato invariato niente rigori, Juve in semifinale per il miglior piazzamento ai gironi. segue LIVE il match. Juventus Empoli Under 16 1-0: sintesi e moviola.... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Empoli - Juve Stabia 1-2 | LEONE e CARISSONI ribaltano il match | HIGHLIGHTS Serie BKT
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