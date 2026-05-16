Juventus Empoli Under 16 LIVE | le scelte di Gridel Tridente Pipitò Pamé e Rolando per la rimonta
Nella partita tra Juventus e Empoli Under 16, l'allenatore Gridel ha deciso di schierare un tridente composto da Pipitò, Pamé e Rolando, con l’obiettivo di recuperare lo svantaggio accumulato. La sfida, che si svolge nel quadro dei quarti di finale del campionato 202526, vede l’attenzione concentrata sulle scelte di formazione e sugli sviluppi del match. La cronaca fornisce aggiornamenti in tempo reale, insieme a dettagli sul tabellino e sulle decisioni arbitrali prese durante l’incontro.
di Fabio Zaccaria Juventus Empoli Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per il ritorno dei quarti di finale di campionato 202526. (Inviato all’Ale & Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 16, dopo aver perso all’ultimo secondo in casa dell’ Empoli, ospita gli azzurri nella gara valevole per il ritorno dei quarti di finale del campionato. In caso di vittoria per un gol di scarto dei bianconeri, prevista la disputa dei tempi supplementari: a risultato invariato niente rigori, Juve in semifinale per il miglior piazzamento ai gironi. segue LIVE il match. Juventus Empoli Under 16 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle ore 11:30 Migliore in campo Juve:. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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