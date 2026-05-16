Juventus Empoli Under 16 LIVE | le scelte di Gridel Tridente Pipitò Pamé e Rolando per la rimonta

Nella partita tra Juventus e Empoli Under 16, l'allenatore Gridel ha deciso di schierare un tridente composto da Pipitò, Pamé e Rolando, con l’obiettivo di recuperare lo svantaggio accumulato. La sfida, che si svolge nel quadro dei quarti di finale del campionato 202526, vede l’attenzione concentrata sulle scelte di formazione e sugli sviluppi del match. La cronaca fornisce aggiornamenti in tempo reale, insieme a dettagli sul tabellino e sulle decisioni arbitrali prese durante l’incontro.

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