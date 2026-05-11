Empoli Juventus Under 16 1-1 LIVE | miracolo su Pipitò!

Nell’incontro valido per i quarti di finale del campionato 202526, la partita tra le squadre Under 16 di Empoli e Juventus si è conclusa con un punteggio di 1-1. Il match si è giocato in forma di andata, con un gol di Pipitò che ha permesso alla Juventus di pareggiare la rete iniziale dei padroni di casa. La cronaca del match, con dettagli sulla moviola e il tabellino, è disponibile in tempo reale.

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di Fabio Zaccaria Empoli Juventus Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l’andata dei quarti di finale di campionato 202526. – La Juventus Under 16, dopo aver passato il turno col Toro, è ancora ospite dell’ Empoli nella gara valevole per l’andata degli quarti di finale del campionato. La partita, inizialmente in programma per domenica 10 maggio, è stata sospesa per via di un infortunio al direttore di gara e pertanto verrà rigiocata dall’inizio. segue LIVE il match. Empoli Juventus Under 16 1-1: sintesi e moviola. 69? OCCASIONE PIPITO’- Che chance per i bianconeri, Pipitò servito in area prova a girare subito in porta ma Flaccadori para in uscita 65? PAME’ DECISIVO – Mantovani cerca la botta da fuori, Pamé interviene e di testa mette in corner.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Empoli Juventus Under 16 1-1 LIVE: miracolo su Pipitò! ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Torino Juventus Under 16 0-1 LIVE: primo tiro di Pipitòdi Fabio ZaccariaTorino Juventus Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l’andata degli ottavi di... Juventus Torino Under 16 0-1 LIVE: steso Pipitò, rigore per i bianconeridi Fabio ZaccariaJuventus Torino Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per il ritorno degli ottavi di... Argomenti più discussi: U16 Serie A/B. I risultati delle gare d'andata dei quarti: sospesa Empoli - Juventus!; Under 17 Serie A e B, la Lazio sfida il Bologna a Budrio nel secondo turno dei play-off; Under 16 Serie A-B – Quarti di finale: i risultati delle gare d’andata; Lecce - Juventus in Diretta Streaming | DAZN IT. #Empoli #JUVENTUS #UNDER16 sospesa e da rigiocare ? Decisivo l'infortunio al direttore di gara x.com Empoli Juventus Under 16 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaEmpoli Juventus Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l'andata dei quarti di finale di campionato 2025/26 ... juventusnews24.com