Juventus Empoli Under 16 1-0 LIVE | Pamé ancora vicino al gol!

Nel ritorno dei quarti di finale del campionato Under 16 202526, la partita tra Juventus e Empoli si è conclusa con un punteggio di 1-0 a favore dei bianconeri. Durante il match, un giocatore della Juventus ha avuto diverse occasioni per segnare, tra cui alcune vicine alla rete. La cronaca della partita, insieme al tabellino e alla moviola, è disponibile per approfondire i momenti più significativi dell'incontro.

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di Fabio Zaccaria Juventus Empoli Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per il ritorno dei quarti di finale di campionato 202526. (Inviato all’Ale & Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 16, dopo aver perso all’ultimo secondo in casa dell’ Empoli, ospita gli azzurri nella gara valevole per il ritorno dei quarti di finale del campionato. In caso di vittoria per un gol di scarto dei bianconeri, prevista la disputa dei tempi supplementari: a risultato invariato niente rigori, Juve in semifinale per il miglior piazzamento ai gironi. segue LIVE il match. Juventus Empoli Under 16 1-0: sintesi e moviola.... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Empoli Under 16 1-0 LIVE: Pamé ancora vicino al gol! ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Juventus-Napoli, le parole di Thuram e Yildiz a Sky Sport al 90' | Serie A Sullo stesso argomento Juventus Empoli Under 16 1-0 LIVE: occasione Pamé!di Fabio ZaccariaJuventus Empoli Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per il ritorno dei quarti di... Leggi anche: Empoli Juventus Under 16 0-0 LIVE: altra chance per Pamé Le pagelle di #Empoli #JUVENTUS #UNDER16 ? I voti ai protagonisti del match x.com Juventus Empoli under 16 1-0 live: Pipitò la sblocca dal dischettoJuventus Empoli Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per il ritorno dei quarti di finale di campionato 2025/26 (Inviato all’Ale & Ricky di Vinovo)– La Juve ... msn.com Empoli Juventus Under 16 sospesa, infortunio all’arbitro e gara da rigiocare: il recapEmpoli Juventus Under 16 sospesa, le reti nel primo tempo fanno felice a metà mister Gridel: partita sospesa e da rigiocare dal primo minuto per infortunio del direttore di gara. Le ultime ... juventusnews24.com Monza [1]-1 Empoli - Andrea Petagna 29' reddit