Juventus Empoli Under 16 1-0 LIVE | occasione Pamé!

Nel ritorno dei quarti di finale del campionato Under 16, la Juventus ha affrontato l’Empoli in una partita che si è conclusa con il risultato di 1-0. Durante l'incontro, è stata creata un’occasione significativa per un giocatore di nome Pamé, che ha tentato di segnare. La cronaca della partita, insieme alla sintesi, alla moviola e al tabellino, sono disponibili per approfondire i momenti salienti dell’incontro. La sfida si è svolta nel contesto della stagione 202526.

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