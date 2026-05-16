Juventus Empoli Under 16 1-0 LIVE | occasione Pamé!
Nel ritorno dei quarti di finale del campionato Under 16, la Juventus ha affrontato l’Empoli in una partita che si è conclusa con il risultato di 1-0. Durante l'incontro, è stata creata un’occasione significativa per un giocatore di nome Pamé, che ha tentato di segnare. La cronaca della partita, insieme alla sintesi, alla moviola e al tabellino, sono disponibili per approfondire i momenti salienti dell’incontro. La sfida si è svolta nel contesto della stagione 202526.
di Fabio Zaccaria Juventus Empoli Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per il ritorno dei quarti di finale di campionato 202526. (Inviato all’Ale & Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 16, dopo aver perso all’ultimo secondo in casa dell’ Empoli, ospita gli azzurri nella gara valevole per il ritorno dei quarti di finale del campionato. In caso di vittoria per un gol di scarto dei bianconeri, prevista la disputa dei tempi supplementari: a risultato invariato niente rigori, Juve in semifinale per il miglior piazzamento ai gironi. segue LIVE il match. Juventus Empoli Under 16 1-0: sintesi e moviola.... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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