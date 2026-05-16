Juventus Empoli Under 16 0-0 LIVE | inizia la partita!

È iniziata la partita tra Juventus e Empoli Under 16, valida per il ritorno dei quarti di finale del campionato 202526. La sfida si svolge senza reti finora, con entrambe le squadre che cercano di imporre il proprio ritmo sul campo. La partita si svolge in un clima di grande attenzione da parte di entrambe le tifoserie, mentre si aspetta di scoprire quale delle due formazioni avanzerà nella competizione. La cronaca in diretta seguirà gli sviluppi del match.

di Fabio Zaccaria Juventus Empoli Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per il ritorno dei quarti di finale di campionato 202526. (Inviato all’Ale & Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 16, dopo aver perso all’ultimo secondo in casa dell’ Empoli, ospita gli azzurri nella gara valevole per il ritorno dei quarti di finale del campionato. In caso di vittoria per un gol di scarto dei bianconeri, prevista la disputa dei tempi supplementari: a risultato invariato niente rigori, Juve in semifinale per il miglior piazzamento ai gironi. segue LIVE il match. Juventus Empoli Under 16 0-0: sintesi e moviola. 2? OCCASIONE JUVE – Pipitò imbecca Tufaro, che aggancia bene ma calcia debolmente tra le mani di Flaccadori 1? INIZIA LA GARA Migliore in campo Juve:. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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