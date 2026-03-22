Juventus Parma Under 15 0-0 LIVE | inizia la partita!

Alle 15:00 inizia la partita tra Juventus e Parma Under 15, valida per la ventitreesima giornata del campionato 202526. La sfida si svolge allo stadio di Torino con le due squadre che scendono in campo per ottenere punti fondamentali in classifica. La cronaca seguirà gli sviluppi dell'incontro, che si preannuncia equilibrato e senza reti al momento.

di Fabio Zaccaria Juventus Parma Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventitreesima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 15, dopo aver pareggiato contro il Bologna, ospita il Parma a Vinovo nel match valevole per la ventitreesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Parma Under 15: 0-0 sintesi e moviola. 1? Fischio d’inizio a Vinovo! Migliore in campo Juve:. Juventus Parma Under 15 0-0: risultato e tabellino. Reti: Juventus Under 15: (4-3-1-2) Moretti: Cussotto, Allara, Esposito, Modica; Laganà, Duka, Nobile; Laruccia; Paesanti, Monte All. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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