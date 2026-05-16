La società calcistica sta valutando un piano difensivo che prevede l’acquisto di due giocatori, uno proveniente da un club di serie A e l’altro da una squadra estera. La strategia si concentra su profili cresciuti nel settore giovanile italiano. La posizione in classifica attuale potrebbe influenzare le risorse disponibili per le prossime operazioni di mercato. La dirigenza ha scelto questi nomi specifici per rafforzare la linea difensiva del team.

? Domande chiave Quanto inciderà il piazzamento in classifica sul budget per i colpi?. Perché la dirigenza punta proprio su profili cresciuti nel vivaio italiano?. Come cambierà il modulo tattico con l'inserimento di Scalvini?. Quali sono le cifre esatte per riportare Kayode in Serie A?.? In Breve Atalanta chiede tra 35 e 40 milioni di euro per Scalvini. Kayode costerebbe alla Juventus circa 30 milioni di euro. Spalletti apprezza la versatilità tattica di Scalvini per la Nazionale. Budget estivo legato al piazzamento finale tra Fiorentina e Torino. La Juventus accelera il restauro della propria linea difensiva puntando su due profili di nazionale italiana, Michael Kayode e Giorgio Scalvini, con obiettivi prioritari fissati per la prossima stagione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Juve, piano per la difesa: puntano su Scalvini e Kayode

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