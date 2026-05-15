Calciomercato Juve quanti profili seguiti dai bianconeri per la prossima estate! Da Scalvini a Kayode passando per Atubolu

Durante questa sessione di calciomercato, la Juventus ha monitorato diversi giocatori per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. Tra i nomi seguiti ci sono Scalvini, un centrocampista difensivo, Kayode, attaccante che gioca sulla fascia destra, e Atubolu, portiere. La società sta valutando varie opzioni e ha individuato alcuni profili chiave da inserire nel reparto offensivo e difensivo. Le trattative sono in corso e si attendono sviluppi nelle prossime settimane.

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