Calciomercato Juve quanti profili seguiti dai bianconeri per la prossima estate! Da Scalvini a Kayode passando per Atubolu
Durante questa sessione di calciomercato, la Juventus ha monitorato diversi giocatori per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. Tra i nomi seguiti ci sono Scalvini, un centrocampista difensivo, Kayode, attaccante che gioca sulla fascia destra, e Atubolu, portiere. La società sta valutando varie opzioni e ha individuato alcuni profili chiave da inserire nel reparto offensivo e difensivo. Le trattative sono in corso e si attendono sviluppi nelle prossime settimane.
Ai titoli di coda l’avventura di Tare al Milan: sarà addio al termine della stagione! L’annuncio di Moretto Olanda, che tegola per De Ligt! Intervento alla schiena e salta il Mondiale: il suo messaggio social Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Psv Eindhoven vince l’Eredivisie, Bosz re dei festeggiamenti: «Non avevo un mal di testa del genere da tantissimo tempo». 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Calciomercato Juventus, Jean-Philippe Mateta nel mirino del club bianconero per l'attacco
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