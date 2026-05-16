Juve-Fiorentina le ultimissime | out uno dei big più attesi

L’attesa per la partita tra Juventus e Fiorentina aumenta, con il match programmato per domenica alle ore 12:00. Nelle ultime ore si sono fatte strada alcune novità sulla formazione, tra cui l’assenza di uno dei giocatori più attesi. La squadra ospite dovrà fare a meno di un suo elemento chiave, mentre le altre assenze non sono state ancora ufficialmente comunicate. La sfida si avvicina, e si attendono aggiornamenti sugli undici che scenderanno in campo.

Cresce l’attesa in vista del match in programma domenica alle ore 12:00: ecco le ultimissime di formazione. Ancora poche ore e Juventus e Fiorentina si ritroveranno l’una di fronte all’altra in una delle gare più interessanti e attese del penultimo turno di Serie A. I bianconeri sono al momento terzi in classifica e devono assolutamente vincere per non rischiare di rimanere fuori dalla prossima edizione della Champions League, ma la compagine viola venderà cara la pelle contro una rivale storica come la Vecchia Signora. Kean (Ansa Foto) – calciomercato.it Juve in campo con l’ormai consueto 3-4-2-1 con McKennie, Koopmeiners, Locatelli, Cambiaso in mezzo al campo: Thuram non è al meglio, al suo posto dovrebbe esserci l’ex centrocampista dell’Atalanta. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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