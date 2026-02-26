Cresce l’attesa per la super sfida tra Roma e Juventus, in programma nel weekend: ecco le ultimissime. Domenica 1 marzo, alle ore 20:45, Roma e Juventus si affrontano nel big match della ventisettesima giornata di Serie A. Una sfida che può dire moltissimo in chiave Champions League: i giallorossi vengono dal successo contro la Cremonese e sono al momento terzi in classifica (insieme al Napoli) con 50 punti, mentre i bianconeri inseguono al quinto posto a quota 46 dopo il pesante ko interno contro il Como. Dybala (Ansa Foto) – calciomercato.it Una delle stelle più attese di questo confronto rischia di saltare seriamente la partita dell’Olimpico: si tratta di Paulo Dybala, che anche nelle ultime ore si è allenato a parte e al momento un suo recupero appare assai improbabile. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Roma-Juve, out uno dei big più attesi: assenza pesantissima

Juve-Roma, assenza pesantissima: fuori dai convocatiNiente Juve-Roma domani sera: uno dei protagonisti più attesi salterà la super sfida della sedicesima giornata.

Infortunio Dybala, l’ex Juve salterà Roma Cagliari. Assenza pesantissima per la corsa Championsdi Redazione JuventusNews24Infortunio Dybala, l’argentino salterà il match dell’Olimpico per l’infiammazione al ginocchio, Soulé e Zaragoza pronti a...

JUVENTUS - ROMA 2-1 | TRE PUNTI PESANTI

Temi più discussi: Capello: Bastoni e Chivu, che delusione: uno simula, l'altro giustifica; Amendola: Gasp mi ricorda Capello. Per la Champions temo il VAR a favore della Juve; Monte dei Cocci, il mito della tribuna popolare della Roma di Testaccio; Le probabili formazioni della 26^ giornata.

Per Roma-Juve si viaggia verso il sold out. E da oggi si pensa anche all'EuropaCoi bianconeri in 65 mila. Alle 12 si comincia con la prelazione per gli abbonati per gli ottavi di finale di coppa ... ilromanista.eu

Qui Roma - Hermoso out a pochi minuti dal Cagliari: le ultime in vista della Juventus...Brutte notizie per la Roma di Gian Piero Gasperini, anche in vista del prossimo impegno di campionato contro la Juventus. Come riferito da Dazn, il centrale difensivo Mario Hermoso, durante la fase di ... tuttojuve.com

Roma-Juventus 1-2 : Causio in azione nel secondo tempo. - facebook.com facebook

ROMA-JUVE. Mi ritorni in mente… 14 maggio 2017: volevano festeggiare lo scudetto all’Olimpico. Finì 3-1. E segnò Nainggolan. Orgoglio, cuore, Sud che spinge... #ASRoma #Roma #asr #RomaJuventus #MiRitorniInMente #Nainggolan #SerieA x.com