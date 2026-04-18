Napoli-Lazio decisione pazzesca | panchina per uno dei big più attesi

Questa sera alle 18:00 si gioca la partita tra Napoli e Lazio, due delle squadre più attese del campionato. Nel frattempo, è stata presa una decisione sorprendente riguardo alla panchina di uno dei giocatori più attesi, che ha attirato l’attenzione prima del fischio d’inizio. Sono arrivati aggiornamenti importanti che riguardano questa scelta, creando grande attesa tra tifosi e addetti ai lavori.

Aggiornamenti importantissimi in vista della gara di questa sera: fischio d’inizio alle ore 18:00, le ultimissime. Cresce l’attesa per la sfida tra Napoli e Lazio, valida per la 33esima giornata di Serie A e in programma oggi alle ore 18;00. Entrambe le squadre non hanno vinto nell’ultimo turno di campionato: gli azzurri sono stati bloccati sul pareggio dal Parma, mentre la compagine biancoceleste si è arresa sul campo della Fiorentina. Conte si affida ancora una volta ai fantastici quattro, ovvero Anguissa, Lobotka, De Bruyne e McTominay mentre in attacco è confermatissimo Hojlund. In casa Lazio, invece, si va verso una clamorosa novità di...🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Napoli-Lazio, decisione pazzesca: panchina per uno dei big più attesi Lazio-Napoli, la doppia espulsione di Mazzocchi e Marusic Notizie correlate Roma-Juve, out uno dei big più attesi: assenza pesantissimaCresce l’attesa per la super sfida tra Roma e Juventus, in programma nel weekend: ecco le ultimissime. Le festività pasquali si confermano uno dei momenti più attesi dagli italiani per concedersi qualche giorno di viaggioBagagli pronti anche se rispetto al passato, le scelte delle destinazioni risultano sempre più influenzate non solo dal desiderio di evasione, ma... Contenuti di approfondimento Si parla di: Conte non vuole rischiare: presa una decisione importante per la trasferta di Parma. Napoli-Lazio, le probabili formazioni della partita di Serie ANapoli e Lazio si sfidano nella 33^ giornata, sabato 18 aprile alle 18 allo stadio Maradona. Conte con De Bruyne e Alisson alle spalle di Hojlund. Sarri - con tre dubbi di formazione - rilancia Zaccag ... sport.sky.it Napoli-Lazio, importante notizia per chi andrà allo stadio in auto: la decisioneLa variazione alla viabilità allo scopo di prevenire possibili criticità in occasione del match in programma allo stadio Maradona ... napolitoday.it