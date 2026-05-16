Jurk mette KO Castillo dopo solo 4 secondi | il video solleva dubbi sulla guardia bassa del colombiano

In un incontro di pugilato, Viktor Yurk ha sconfitto Edwin Castillo in appena quattro secondi. Dopo lo scoppio del primo round, Yurk ha colpito il suo avversario con un colpo che lo ha fatto cadere a terra senza possibilità di risposta. Castillo è rimasto a terra, immobile e privo di sensi, e l’arbitro ha immediatamente fermato l’incontro. Il video dell’evento ha fatto il giro dei social, sollevando dubbi sulla guardia del pugile colombiano.

È stato un KO velocissimo: Viktor Yurk ha messo al tappeto Edwin Castillo dopo solo 4 secondi nel primo round: il colombiano è crollato stecchito esanime. In molti guardando il video hanno sollevato un dubbio sul clamoroso epilogo: che Castillo avesse la guardia bassa perché voleva fare il classico saluto di inizio incontro all'avversario. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

Sullo stesso argomento

Putin e la tosse sospetta: il Cremlino cancella il video che solleva nuovi dubbi sulla salute dello ZarIn un regime fondato sull’immagine della forza e del controllo assoluto, anche alcuni colpi di tosse ripetuti durante un’intervista possono...

PD a Marghera: volantino in bengalese solleva dubbi sulla fede? Cosa scoprirai Chi sono i candidati che hanno inserito invocazioni religiose nel volantino? Perché la costruzione di una moschea potrebbe...