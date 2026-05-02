PD a Marghera | volantino in bengalese solleva dubbi sulla fede

A Marghera, un volantino distribuito dal Partito Democratico ha suscitato discussioni dopo aver incluso invocazioni religiose in bengalese. La presenza di testi religiosi nel materiale di propaganda ha portato alcuni cittadini a interrogarsi sulla rappresentanza e sulla sensibilità culturale nelle scelte politiche locali. Inoltre, si è parlato di come la possibile realizzazione di una moschea possa influenzare le scelte degli elettori della zona.

? Cosa scoprirai Chi sono i candidati che hanno inserito invocazioni religiose nel volantino?. Perché la costruzione di una moschea potrebbe influenzare il voto locale?. Come può il PD conciliare i diritti civili con codici religiosi distanti?. Quali rischi comporta l'accettazione di norme religiose nel tessuto urbano?.? In Breve Comunità bengalese a Marghera conta quasi trentamila presenze secondo i dati locali.. Candidati Ardul Islam e Sumya Begum presentano volantino con invocazioni ad Allah.. Dibattito richiama il precedente del 18 maggio 2019 in piazza Duomo a Milano.. Rischio frammentazione sociale per possibili norme religiose incompatibili con l'ordinamento italiano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - PD a Marghera: volantino in bengalese solleva dubbi sulla fede Notizie correlate Leggi anche: Pd, a Marghera il volantino che fa discutere: "Nel nome di Allah misericordioso, vota noi" Venezia, comizio in bengalese: polemica sulla candidata del PD? Cosa sapere A Venezia la candidata PD Miah Rhitu tiene un comizio in lingua bengalese. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: L'islam invade Venezia. Sette candidati col Pd e volantini su Allah; Cisint (Lega) attacca il Pd a Mestre: Partito islamico, vuole portare Allah in Comune; Nel nome di Allah il misericordioso, metti una croce sul simbolo Pd; Venezia: su volantino elettorale PD invocazione ad Allah in bengalese. L'islam invade Venezia. Sette candidati col PD e volantini su AllahIl partito di Elly Schlein pesca dalla comunità bengalese. Vogliamo una grande moschea ... msn.com Elezioni comunali Venezia, sei bengalesi nelle liste del Pd. Speranzon: Che ne pensano le donne Dem?Si tratta di Kamrul Syed e Rhitu Miah per Venezia, Ali Afay e Sumiya Begum per la municipalità di Mestre Carpenedo, Tanzima Akter Nisha per quella di Chirignago Zelarino e Ali Hossain per quella di Fa ... adnkronos.com È Marghera, in provincia di Venezia, a ospitare quest'anno i comizi del primo maggio dei segretari generali di Cgil, Cisl e Uil: Maurizio Landini, Daniela Fumarola e PierPaolo Bombardieri. Al centro della manifestazione che celebra la Festa dei lavoratori, il te - facebook.com facebook I sindacati CGIL, CISL e UIL si sono ritrovati uniti a Marghera in questo Primo Maggio per chiedere che il lavoro sia dignitoso. Il segretario della CGIL, Landini, accusa il governo di fare solo propaganda x.com