Il presidente degli Stati Uniti ha espresso sorpresa per il comportamento della premier italiana, affermando di aver pensato fosse una leader coraggiosa ma di aver cambiato opinione. In una dichiarazione pubblica, ha criticato l’atteggiamento del governo italiano riguardo alcuni temi internazionali, sostenendo che non si mostrano disponibili a supportare le posizioni statunitensi. Le affermazioni hanno attirato l’attenzione dei media e generato discussioni sul rapporto tra i due paesi.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Le dichiarazioni del presidente Usa. Donald Trump si dice “scioccato” dall’atteggiamento di Giorgia Meloni, accusandola di non voler sostenere gli Stati Uniti su temi cruciali. In un colloquio telefonico con il Corriere della Sera, il presidente americano afferma: “Non vuole aiutarci nella guerra e nella Nato, è molto diversa da come la immaginavo”. Trump sottolinea anche di non avere contatti con la premier italiana da tempo, evidenziando un raffreddamento nei rapporti. E aggiunge: “Pensavo fosse una leader coraggiosa, ma mi sbagliavo”. Le critiche su energia, Nato e politica estera. Nel corso dell’intervista, Trump critica duramente le scelte del governo italiano: “Non sta facendo nulla per ottenere petrolio.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Trump scioccato da Meloni: “Pensavo fosse coraggiosa, mi sbagliavo”

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Trump al Corriere: “Scioccato da Meloni. Pensavo avesse coraggio, mi sbagliavo”(Adnkronos) – "(A voi italiani) piace il fatto che la vostra presidente (del Consiglio, ndr) non stia facendo nulla per ottenere il petrolio? Piace...

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