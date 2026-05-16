Jhonatan Narvaez | L’uomo della giornata è Bjerg In squadra atmosfera pazzesca

Jhonatan Narvaez ha vinto anche l’ottava tappa del Giro d’Italia 2026, dopo il successo precedente a Cosenza. La gara si è svolta tra i muri marchigiani, con arrivo a Fermo. Narvaez, rappresentante dell’ecuador, corre per la UAE Team Emirates – XRG. Durante la tappa, ha espresso la sua soddisfazione per il risultato e ha commentato positivamente l’atmosfera all’interno della squadra. Un’altra giornata di corsa che ha visto protagonisti i ciclisti e le loro performance sui tratti impegnativi.

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