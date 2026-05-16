Jhonatan Narvaez | L’uomo della giornata è Bjerg In squadra atmosfera pazzesca
Jhonatan Narvaez ha vinto anche l’ottava tappa del Giro d’Italia 2026, dopo il successo precedente a Cosenza. La gara si è svolta tra i muri marchigiani, con arrivo a Fermo. Narvaez, rappresentante dell’ecuador, corre per la UAE Team Emirates – XRG. Durante la tappa, ha espresso la sua soddisfazione per il risultato e ha commentato positivamente l’atmosfera all’interno della squadra. Un’altra giornata di corsa che ha visto protagonisti i ciclisti e le loro performance sui tratti impegnativi.
Jhonatan Narvaez concede il bis al Giro d’Italia 2026. Dopo il trionfo sul traguardo di Cosenza, l’ecuadoriano della UAE Team Emirates – XRG si prende il successo anche nell’ottava tappa, quella dedicata ai muri marchigiani e con arrivo in quel di Fermo. Un’altra prova di squadra fenomenale quella della UAE, con l’attacco di Narvaez e di Mikkel Bjerg ai -60 insieme al norvegese Andreas Leknessund (Uno-X Mobility). L’azione decisiva di Narvaez è arrivata sul muro di Capodarco, arrivando così in solitaria al traguardo davanti a Leknessund, con al terzo posto un altro norvegese della Uno-X Martin Tjøtta. Le parole di Narvaez al termine della tappa, con l’ecuadoriano che ha dato grandissimi meriti a Bjerg: “ Era una tappa molto bella per me. 🔗 Leggi su Oasport.it
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