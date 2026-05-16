Jessica Curzi, originaria di Presezzo, si è distinta recentemente nel settore del coaching per bambini, portando a casa un riconoscimento insieme a un giovane partecipante. Con un background nel marketing e una passione per la danza, ha collaborato con un ragazzo durante una competizione dedicata ai talenti emergenti. La vittoria è avvenuta in un evento che coinvolge giovani talenti e professionisti del settore, attirando l'attenzione sulla sua capacità di scoprire e valorizzare giovani promesse.

LA CURIOSITÀ. Originaria di Presezzo, con esperienza nel marketing e la passione per la danza, ha vinto insieme al giovane Tommaso. La passione per la danza l’ha portata a «The Coach Kids», e Jessica Curzi, 30enne originaria di Presezzo ma residente a Bergamo, ha trionfato vincendo proprio il programma televisivo giunto alla sua ottava edizione. Il casting nel dicembre 2024, la sorpresa di essere presa in qualità di coach, e poi la vittoria insieme al 13enne Tommaso Biancoviso (membro della sua squadra). Presa dall’entusiasmo e con un pizzico di coraggio ha deciso di lasciare la sua professione nel settore del marketing, e dedicarsi interamente all’insegnamento della danza classica, sua passione sin dalla tenera età. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Jessica Curzi scova talenti e trionfa a Coach Kids

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Carrara: Lucca Tbb trionfa con due ori e giovani talentiIl Club Scherma Lucca Tbb ha dominato il campionato interregionale di scherma svoltosi a Carrara tra il 20 e il 21 marzo, portando a casa due ori e...

Tumori invisibili e immunoterapia: li scova una nuova molecolaRendere visibile ciò che, fino a oggi, è rimasto nascosto al sistema immunitario.