Il Club Scherma Lucca Tbb ha dominato il campionato interregionale di scherma svoltosi a Carrara tra il 20 e il 21 marzo, portando a casa due ori e numerosi podi. La vittoria è stata guidata da Elia Pardini nella spada e Alessandro Piazza nella sciabola, entrambi allievi nati nel 2012. L’evento ha confermato la solidità tecnica della società lucchese, supportata dai maestri Roberto Tarfano, Maurizio Bigagli, Francesco Martinelli e Gioele Antonetti. I risultati ottenuti in tutte e tre le specialità dimostrano un livello di preparazione superiore alla media regionale. La Doppia Vittoria dei Giovani Talenti. Elia Pardini, appartenente alla categoria Allievi classe 2012, ha impresso la sua firma sulla competizione conquistando il primo posto assoluto nella specialità della spada. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Carrara: Lucca Tbb trionfa con due ori e giovani talenti

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