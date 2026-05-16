Un anziano residente nella zona è riuscito a evitare una truffa organizzata da persone che si spacciavano per agenti. I truffatori avevano pianificato un incontro presso il municipio, ma l’anziano ha riconosciuto i segnali di inganno e ha evitato di cadere nella trappola. Le forze dell’ordine stanno indagando sui dettagli della truffa e sulle modalità con cui i malintenzionati hanno organizzato l’incontro. Restano da chiarire come i truffatori siano riusciti a pianificare tutto e chi abbia consentito all’anziano di accorgersi in tempo.

? Domande chiave Come hanno fatto i truffatori a pianificare l'incontro in municipio?. Chi ha permesso all'anziano di accorgersi del raggiro in tempo?. Perché le forze dell'ordine hanno ricevuto più segnalazioni identiche?. Come possono le famiglie proteggere gli anziani da questo schema?.? In Breve Polizia locale interviene all'abitazione dell'ottantaseienne per proteggere la moglie rimasta in casa.. Autorità segnalano diverse denunce identiche per lo stesso modus operandi nella medesima giornata.. Comune di Jesolo invita anziani e familiari a diffidare da chiamate sospette e comunicazioni personali.. Indagini in corso per rintracciare i criminali che sfruttano la fiducia verso enti pubblici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Jesolo, truffa al municipio: anziano sfugge al raggiro dei finti agenti

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