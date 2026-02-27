Tentano di spillare 40mila euro Falso carabiniere truffa anziano e i veri militari stoppano il raggiro

Un anziano è stato avvicinato da un uomo che si è presentato come carabiniere, tentando di fargli credere di dover consegnare 40mila euro. Fortunatamente, i veri militari sono intervenuti in tempo, impedendo che la truffa si consumasse e salvando così il pensionato da una perdita significativa. L’episodio evidenzia quanto sia fondamentale mantenere alta l’attenzione su queste situazioni.

di Gaia Papi Un intervento tempestivo che ha evitato un danno economico ingente e dimostra l'importanza della collaborazione tra cittadini e Forze dell'ordine. I Carabinieri della Compagnia di Arezzo, a seguito di una denuncia-querela di un residente della provincia, hanno bloccato un bonifico fraudolento, recuperando una parte significativa della somma sottratta. La vittima, un pensionato, era stata indotta a trasferire 39.900 euro su un conto corrente indicato da un interlocutore telefonico che si era falsamente qualificato come appartenente all'Arma dei Carabinieri. Il truffatore aveva fatto leva su un messaggio che segnalava un'operazione sospetta, spingendo l'anziano a eseguire il bonifico.