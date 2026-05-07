Il fondatore di un noto colosso dell'e-commerce avrebbe deciso di mettere in vendita il suo megayacht, stimato a circa 500 milioni di dollari. La decisione sarebbe motivata dai costi di gestione, che si aggirano intorno ai 30 milioni di dollari ogni anno, e dalle dimensioni dell'imbarcazione, considerate troppo grandi. La notizia ha attirato l'attenzione di media e addetti ai lavori del settore nautico.

Jeff Bezos avrebbe messo in vendita il suo megayacht Koru. Secondo alcune indiscrezioni riportate dalla rivista di gossip americana Page Six, dietro la decisione del proprietario di Amazon ci sarebbe la gestione eccessivamente complessa e costosa del veliero. Il Koru è costato 500 milioni di dollari (circa 425.000.000 euro) e le spese di manutenzione, sempre secondo indiscrezioni diffuse sul web, si aggirerebbero intorno ai 30 milioni di dollari (25 milioni di euro) l’anno. Ma secondo Page Six, a preoccupare Bezos in vista della stagione estiva, più dei costi esorbitanti, sarebbero le dimensioni dello yacht. Nel mondo delle barche a vela, solo A (il superyacht di Andrey Igorevich Melnichenk, progettato da Philippe Starck) supera il Koru per dimensioni.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bezos vorrebbe vendere il suo megayacht Koru da mezzo miliardo

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