Gli Internazionali d’Italia al Foro Italico di Roma sono appena iniziati, ma l’attenzione si concentra ancora sulla finale di Madrid, dove Jannik Sinner ha battuto Alexander Zverev in meno di un’ora. La partita si è conclusa con un risultato netto, senza grandi chances per il tedesco. L’incontro ha attirato l’interesse di pubblico e analisti, che hanno commentato la prestazione del giovane italiano e la sua netta supremazia sul rivale.

Gli Internazionali d’Italia al Foro italico di Roma sono già iniziati, intanto però c’è chi continua ad analizzare quanto accaduto a Madrid, dove Jannik Sinner ha travolto Alexander Zverev in meno di un’ora in una finale senza storie. Tra le voci più autorevoli c’è quella di Toni Nadal, che ai microfoni degli spagnoli di Onda Cero ha offerto una lettura piuttosto netta della finale: “Quella di domenica è stata una finale durata meno di un’ora, eppure in campo c’erano il numero uno e il numero tre del mondo — ha detto lo zio di Rafael Nadal, che di quest’ultimo è stato anche storico allenatore — Direi che non è normale una cosa del genere, ho avuto la sensazione che Zverev fosse sceso in campo già con un peso addosso, quasi rassegnato”.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner contro Zverev? "Non è normale": chi umilia il tedesco

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